В России усилят контроль за продажей табачной продукции и просроченных товаров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Документ ввел механизм автоматических штрафов за продажу просроченной продукции и нарушения при реализации табачных и никотинсодержащих товаров.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, государственная система маркировки товаров ГИС МТ сможет автоматически фиксировать ряд нарушений. Речь идет, в частности, о продаже товаров с истекшим сроком годности, а также о нарушениях при продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

За реализацию просроченного товара индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф в размере десяти тысяч рублей за каждую единицу продукции, а юридическим лицам — 20 тысяч рублей.

Также предусмотрены санкции за продажу табачной продукции по цене ниже минимальной или выше максимально допустимой розничной стоимости. Размер штрафа будет зависеть от объема продаж в одной торговой точке за сутки и может достигать 500 тысяч рублей.

Отдельное наказание вводится для продавцов табачной и никотинсодержащей продукции, которые не зарегистрированы в системе ГИС МТ. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей при продаже более десяти единиц товара на одной кассе в течение месяца.

