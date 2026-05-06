В России усилят контроль за продажей табачной продукции и просроченных товаров

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

Что изменится для магазинов: штрафы за просрочку и табак

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Документ ввел механизм автоматических штрафов за продажу просроченной продукции и нарушения при реализации табачных и никотинсодержащих товаров.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, государственная система маркировки товаров ГИС МТ сможет автоматически фиксировать ряд нарушений. Речь идет, в частности, о продаже товаров с истекшим сроком годности, а также о нарушениях при продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

За реализацию просроченного товара индивидуальным предпринимателям будет грозить штраф в размере десяти тысяч рублей за каждую единицу продукции, а юридическим лицам — 20 тысяч рублей.

Также предусмотрены санкции за продажу табачной продукции по цене ниже минимальной или выше максимально допустимой розничной стоимости. Размер штрафа будет зависеть от объема продаж в одной торговой точке за сутки и может достигать 500 тысяч рублей.

Отдельное наказание вводится для продавцов табачной и никотинсодержащей продукции, которые не зарегистрированы в системе ГИС МТ. В этом случае штраф составит 50 тысяч рублей при продаже более десяти единиц товара на одной кассе в течение месяца.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в России ужесточили правила продажи электронных сигарет и вейпов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
«До рассвета не спали!» — что советские солдаты писали родным о Победе
13:10
Пропавшие в Карачаево-Черкесии туристки найдены
12:53
«Режим тишины» нарушен: журналист ТАСС попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
12:52
На Украине предложили аннулировать все выданные справки об инвалидности
12:42
«Все включено»: испанский ресторан ввел штраф для посетителей за рвоту
12:30
Расправа на глазах у детей: в Бразилии убили популярного блогера

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
«Думала, они уснут»: 21-летняя девушка отравила шестерых мужчин на свиданиях
Приступы тошноты: принц Уильям заболел от беспокойства из-за интервью Гарри
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео