«Голодные женские глаза»: Макаров объяснил любовь россиянок к турецким актерам

Шоумен Макаров объяснил любовь женщин к турецким сериалам привыканием за сотню серий

Почему турецкие актеры сводят с ума российских зрительниц? Дело в решительности кареглазого взгляда? В жгуче-черных бровях и волосах? В страсти, которой наполнены речи? Едва ли дело в одной только красоте. На небосводе множество звезд, каждая из них по-своему прекрасна. Здесь нечто большее, чем преклонение перед художественными способностями природы.

На этот вопрос в эксклюзивном интервью 5-tv.ru попытался ответить ведущий, юморист и шоумен Вячеслав Макаров. Очередной рабочий день он провел на концерте актера и певца Эмре Алтуга Emre Altug Live. Он даже заявил, что стал амбассадором турецких звезд в России, все заморские гости «проходят через него».

«Особенность, прежде всего, в аудитории — это женская аудитория. И она, кстати, надо заметить, разная, у каждого артиста она своя, у кого-то повзрослее, у кого-то помоложе. Но эти голодные женские счастливые глаза, когда они видят красивого турецкого мужчину, невозможно просто даже описать словами», — посмеялся Макаров.

Турецкие сериалы ведущий назвал главной сближающей силой. Как напомнил шоумен, в каждом из таких проектов десятки, а то и сотни эпизодов. Именно поэтому зрители так глубоко погружаются в сюжет, следят за развитием событий, сопереживают, и в определенный момент кажется, что артист и его зритель как будто знакомы всю жизнь. После 100 серий актеров воспринимают уже не как выдуманных героев, а как родственников.

«Ты уже готов впустить в свой дом, предоставить ему все пароли, все карты: „Приходи, мы с тобой будем вместе пить чай“. И за счет этого, мне кажется, на концертах происходит такая некая домашняя атмосфера. Все воспринимают артиста, как своего родного человека», — заключил Вячеслав Макаров.

Упомянутый Эмре Алтуг тоже в восторге от своих российских фанаток. Ранее в интервью 5-tv.ru он поблагодарил Москву за теплый прием и объяснил, почему считает россиянок одними из самых прекрасных женщин в мире.

