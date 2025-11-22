«Голодные женские глаза»: Макаров объяснил любовь россиянок к турецким актерам

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 1 808 0

Длинные турецкие сериалы по-особому влияют на восприятие зрителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шоумен Макаров объяснил любовь женщин к турецким сериалам привыканием за сотню серий

Почему турецкие актеры сводят с ума российских зрительниц? Дело в решительности кареглазого взгляда? В жгуче-черных бровях и волосах? В страсти, которой наполнены речи? Едва ли дело в одной только красоте. На небосводе множество звезд, каждая из них по-своему прекрасна. Здесь нечто большее, чем преклонение перед художественными способностями природы. 

На этот вопрос в эксклюзивном интервью 5-tv.ru попытался ответить ведущий, юморист и шоумен Вячеслав Макаров. Очередной рабочий день он провел на концерте актера и певца Эмре Алтуга Emre Altug Live. Он даже заявил, что стал амбассадором турецких звезд в России, все заморские гости «проходят через него».

«Особенность, прежде всего, в аудитории — это женская аудитория. И она, кстати, надо заметить, разная, у каждого артиста она своя, у кого-то повзрослее, у кого-то помоложе. Но эти голодные женские счастливые глаза, когда они видят красивого турецкого мужчину, невозможно просто даже описать словами», — посмеялся Макаров.

Турецкие сериалы ведущий назвал главной сближающей силой. Как напомнил шоумен, в каждом из таких проектов десятки, а то и сотни эпизодов. Именно поэтому зрители так глубоко погружаются в сюжет, следят за развитием событий, сопереживают, и в определенный момент кажется, что артист и его зритель как будто знакомы всю жизнь. После 100 серий актеров воспринимают уже не как выдуманных героев, а как родственников.

«Ты уже готов впустить в свой дом, предоставить ему все пароли, все карты: „Приходи, мы с тобой будем вместе пить чай“. И за счет этого, мне кажется, на концертах происходит такая некая домашняя атмосфера. Все воспринимают артиста, как своего родного человека», — заключил Вячеслав Макаров.

Упомянутый Эмре Алтуг тоже в восторге от своих российских фанаток. Ранее в интервью 5-tv.ru он поблагодарил Москву за теплый прием и объяснил, почему считает россиянок одними из самых прекрасных женщин в мире.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году