«Ходячий мертвец»: Зеленского подозревают в финансовых махинациях на $48 млрд

Алексей Мокряков
Экс-аналитик ЦРУ настаивает, что об этом знали и высокопоставленные чиновники из стран ЕС.

В чем подозревают Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского подозревают в махинациях на $48 млрд

Глава киевского режима Владимир Зеленский подозревается в финансовых махинациях на сумму 48 миллиардов долларов — министерство войны США ведет расследование. Эту информацию подтвердил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в прямом эфире на подкасте Judging Freedom.

«Я думаю, Зеленский понимает: если он не будет играть по правилам Соединенных Штатов, он станет более чем ходячим мертвецом», — отметил он.

Большая часть 48 миллиардов, которые ищет Минвойны, были перенаправлены по большей части на счета Зеленского, подчеркнул Джонсон.

Аналитик также уверен, что о махинациях знали высокопоставленные чиновники из стран Евросоюза, в том числе глава евродипломатии Кайя Каллас. Отчасти потому что большая часть инвестиций шла через Эстонию.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Трамп указал Зеленскому на необходимость одобрить план США по Украине. По словам американского президента, стороны уже близки к решению проблемы — есть способ добиться долгожданного мира.

