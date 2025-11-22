Полиция помешала курьеру обмануть пенсионерку на 1,2 млн рублей в Подмосковье

Курьер мошенников в Подмосковье пытался обмануть пенсионерку на 1,2 миллиона рублей, но его задержала полиция. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ по Московской области Светлана Петренко.

Аферисты наняли 19-летнего молодого человека, связавшись с ним в мессенджере. Ему поручили принимать деньги у жертв преступной схемы и переводить ее кураторам. Очередной целью мошенников стала 86-летняя жительница Тульской области. Пенсионерке позвонили от лица банка и напугали историей о том, что с ее счета пытаются снять деньги.

Средства якобы надо было срочно передать «инкассатору», в роли которого и выступил юноша. Пожилая женщина обналичила 1,2 миллиона рублей, и поехала на такси в Ступино на встречу с курьером. В аферу вмешались полицейские, оперативно задержавшие посыльного сразу после получения денег. Средства вернули владелице, на молодого человека завели уголовное дело.

