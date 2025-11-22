Собянин рассказал, как будет выглядеть станция «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Оформление транспортного объекта связано с историей советской промышленности.

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Станцию «ЗИЛ» Бирюлевской линии московского метрополитена оформят в стиле промышленной эстетики. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Согласно архитектурной концепции станции «ЗИЛ», интерьер и экстерьер будет напоминать о расцвете промышленного производства в СССР. Такой дизайн выбран потому, что начало Бирюлевской ветки находится на месте легендарного Завода имени Лихачева, отметил мэр столицы.

Архитекторы и дизайнеры используют нержавеющую отшлифованную сталь для колонн и потолка, а пол выложат настоящим темным гранитом. Бирюлевская линия будет состоять из десяти станций, первый участок должен быть завершен в 2028 году.

Дополнять внутренне оформление будет мозаическое панно на путевых стенах, добавил Собянин.

На площадке уже подготовлен грунт котлована, продолжаются земляные работы. 

Ранее 5-tv.ru писал, что современные поезда серии «Москва-2026» пустят на Замоскворецкой линии метро.

