Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны

Сергей Добровинский
Историки и москвоведы провели лекции о воинской славе каждого из районов города.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Проект «Москва. Традиции. Люди» рассказал о жизни столицы в годы ВОВ

Познавательные лекции и экскурсии о Великой Отечественной войне проходят в столице в рамках туристско-просветительского проекта «Москва. Традиции. Люди». Их проводят историки, гиды, архивисты и москвоведы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

В преддверии Дня Победы 9 мая эксперты рассказали, как ВОВ изменила жизнь москвичей из разных округов столицы.

Экскурсовод и специалист по работе с детьми Екатерина Титова рассказала о том, как жил в военные годы северо-восток Москвы. Слушатели узнали о Ростокинской дивизии Красной Армии, сформированной из добровольцев — рабочих, служащих и учащихся. В начале июля 1941 года в подразделение поступили более 11 тысяч человек. Ростокинские ополченцы били врага в ожесточенных сражениях под Вязьмой.

Городской исследователь и экскурсовод Денис Гришаев провел экскурсию «Сокольники: путешествие сквозь метро, поэзию и вековые парки». Он рассказал о том, какую важную роль восток Москвы играл в обеспечении обороны столицы.

Летом 1941 года в Сокольниках и близлежащих районах создали три стрелковые и одну танковую дивизию, а здания школ № 364 и 369 использовали для сбора армейских частей.

Есть своя славная история военных лет и у юго-востока Москвы. Гид Лариса Азарова, провела экскурсию «Лефортово — эхо имперской жемчужины на Яузе», рассказав историю Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко. Больница была одним из ключевых пунктов санитарно-врачебного обеспечения столицы в годы Великой Отечественной войны.

Регистрация на ближайшие лекции откроется с 11 и 18 мая.

