Подвиги москвичей: экскурсоводы рассказали о жизни столицы в годы войны

Историки и москвоведы провели лекции о воинской славе каждого из районов города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Проект «Москва. Традиции. Люди» рассказал о жизни столицы в годы ВОВ
Познавательные лекции и экскурсии о Великой Отечественной войне проходят в столице в рамках туристско-просветительского проекта «Москва. Традиции. Люди». Их проводят историки, гиды, архивисты и москвоведы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.
В преддверии Дня Победы 9 мая эксперты рассказали, как ВОВ изменила жизнь москвичей из разных округов столицы.
Экскурсовод и специалист по работе с детьми Екатерина Титова рассказала о том, как жил в военные годы северо-восток Москвы. Слушатели узнали о Ростокинской дивизии Красной Армии, сформированной из добровольцев — рабочих, служащих и учащихся. В начале июля 1941 года в подразделение поступили более 11 тысяч человек. Ростокинские ополченцы били врага в ожесточенных сражениях под Вязьмой.
Городской исследователь и экскурсовод Денис Гришаев провел экскурсию «Сокольники: путешествие сквозь метро, поэзию и вековые парки». Он рассказал о том, какую важную роль восток Москвы играл в обеспечении обороны столицы.
Летом 1941 года в Сокольниках и близлежащих районах создали три стрелковые и одну танковую дивизию, а здания школ № 364 и 369 использовали для сбора армейских частей.
Есть своя славная история военных лет и у юго-востока Москвы. Гид Лариса Азарова, провела экскурсию «Лефортово — эхо имперской жемчужины на Яузе», рассказав историю Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко. Больница была одним из ключевых пунктов санитарно-врачебного обеспечения столицы в годы Великой Отечественной войны.
Регистрация на ближайшие лекции откроется с 11 и 18 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что в центре Москвы открылись уличные выставки, приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 мая
- Посольство России назвало запрет ФРГ на символику Победы 8–9 мая циничным
- 6 мая
- Король Малайзии султан Ибрагим прибыл в Москву на празднование Дня Победы
- 6 мая
- В России прошла акция «Вальс поколений»
- 6 мая
- В Латвии потушили последний оставшийся в странах Балтии Вечный огонь
- 6 мая
- «Добрая традиция»: глава Балашихи о патриотической акции «Электропоезд Победы»
- 6 мая
- По дороге воспоминаний: «Электропоезд Победы» отправился из подмосковной Балашихи
- 6 мая
- «До рассвета не спали!» — что советские солдаты писали родным о Победе
- 6 мая
- В Москве прошла репетиция воздушной части парада ко Дню Победы
- 6 мая
- «Кухня Победы»: что готовили на 9 Мая с 1940-х до 1990-х
- 6 мая
- «Морально готовы»: Захарова о возможных провокациях в ЕС на День Победы
Читайте также
59%
Нашли ошибку?