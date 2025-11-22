Тяжелая дорога: почему на самом деле укачивает в машине и как этого избежать

Тошнота и головокружение в пути связаны с особенностью работы организма.
Фото: 5-tv.ru
Многие люди испытывают ухудшение самочувствия в машине — даже в небольшой поездке может возникнуть тошнота и головокружение. Это состояние известно, как синдром укачивания или кинетоз. Настоящие причины явления описала Life.ru врач-невролог Галина Чудинская.
Почему укачивает в машине
Укачивание возникает, когда мозг получает противоречивые сигналы от зрения и остальных органов чувств — вестибулярный аппарат видит, что человек движется вперед, однако тело спокойно сидит в кресле, а глаза цепляются за неподвижный салон авто.
Чаще всего от кинетоза страдают дети в возрасте до десяти лет. Среди взрослых же он проявляется примерно у 5–10% людей. Хронические заболевания вестибулярного аппарата или органов слуха увеличивают шанс укачивания.
Что делать
Пассажир, ощутивший признаки укачивания, должен пересесть назад, откуда лучше видно дорогу — смотреть в боковое окно, зафиксировав взгляд на далеком статичном объекте, например, линии горизонта. А вот считать столбы за окном противопоказано, предупреждает Чудинская. Читать, плотно есть и сидеть в телефоне также не стоит.
Полезными будут жвачка или леденец — они помогут нормализовать дыхание и слюноотделение. Кинетоз сопровождается ощущением духоты — приток холодного воздуха, например, из открытого окна, будет не лишним.
Как подготовиться к поездке
Огромную роль играет хороший отдых перед поездкой, и легкий завтрак. И голод, и переедание перед долгой дорогой будут одинаково вредны. Пагубные привычки вроде курения и употребления спиртного стоит исключить, они могут спровоцировать тошноту.
Используйте антигистаминные препараты, например, «Драмина» или «Авиамарин». Также для укрепления вестибулярного аппарата стоит заниматься полезной гимнастикой и качаться на качелях, упражняться в танцевальных видах спорта, футболе и баскетболе.
