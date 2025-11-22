«Носит трехмерный характер»: Орешкин о кризисе международной экономики

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Методы «недобросовестной конкуренции» препятствуют долгосрочным инвестициям.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kappeler; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представитель РФ Орешкин: мир переживает упадок глобализации и открытости

Международный экономический порядок переживает кризис и не соответствует сложившимся реалиям. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента России, представитель страны Максим Орешкин на саммите G20 в ЮАР.

«Этот кризис носит трехмерный характер: кризис глобализации и открытости, кризис глобальных экономических институтов и кризис моделей экономического развития», — подчеркнул он.

По словам Орешкина, экономика всего мира переживает серьезную фрагментацию.

«Страны с развитой экономикой продолжают предпринимать незаконные односторонние действия, включая санкции, торговые барьеры, технологические и образовательные ограничения, а также захват суверенных активов», — пояснил он.

При этом представитель России отметил, что данные методы «недобросовестной конкуренции» ведут к дестабилизации мировой экономической архитектуры, нарушению цепочки поставок, а также препятствуют долгосрочным инвестициям, сдерживают глобальный экономический рост и подрывают прогресс в достижении целей устойчивого развития.

Саммит «Большой двадцатки» проходит в период с 22 по 23 ноября в Йоханнесбурге, ЮАР. За 17 лет проведения саммитов G20 данный раз — первый, когда встреча на высшем уровне состоится в Африке.

Ранее 5-tv.ru писал, что отказ от российского сырья вызвал в Европе спад производства и рост цен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением
21:30
«Я весил 90 килограммов» — SHAMAN впервые показал себя толстым в школьный период

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году