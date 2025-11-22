«Обратили противника в бегство»: Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Звановки

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Министр обороны отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Звановки

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Звановка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава соединения способствуют успешному выполнению боевых задач, а также вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск.

По словам министра обороны, имена воинов, которые отдали жизнь в борьбе за интересы российского государства, всегда будут служить примером любви к своей Родине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные из подразделений группировок войск «Восток» и «Юг» освободили населенные пункты Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1330 боевиков.

