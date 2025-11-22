ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 131 0

ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1330 боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российские военные из подразделений группировок войск «Восток» и «Юг» освободили, соответственно, Звановку в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также в ведомстве добавили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли около 1330 боевиков. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

