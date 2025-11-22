Захарова: политический заказ диктует лепить врагов из русских

Западные медиа сталкиваются с сильной нехваткой положительных героических образов, поэтому пытаются восполнить пробел за счет политически мотивированной демонизации русских людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат комментировала материал британской газеты The Telegraph о снайпере Симо Хяюхя, известном по событиям советско-финской войны. В издании статья была опубликована под провокационным заголовком «Я убил 500 русских». Захарова подчеркнула, что британские журналисты, активно занявшись переписыванием истории, возвели Хяюхя в ранг героев Второй мировой войны, хотя он принимал участие только в конфликте 1939–1940 годов.

Поводом для публикации стал американо-финский фильм «Бессмертный: Кровавая дорога домой» — продолжение истории «финского коммандос». По словам дипломата, создатели картины прямо признали, что вдохновлялись образом «убийцы русских». По мнению Захаровой, это отражает продвижение неонацистских идей, непрекращающееся в Европе.

«Политический заказ диктует лепить врагов из русских, которых можно убивать сотнями, купаясь в крови. Нашли того, кто это действительно делал, его и превращают в „героя“ — локального Рэмбо финского розлива», — отметила Захарова.

При этом она добавила, что и сам Симо не считался героем ни в Финляндии, ни за ее пределами. Исследователи установили, что он стремился воевать против СССР на стороне нацистской Германии, но был признан непригодным к службе после ранения. Более того, сам Хяюхя сожалел о сделанном и считал убийства грехом.

Захарова подчеркнула, что США и Голливуд в свое время чествовали советских снайперов. Так, американский музыкант Вуди Гатри посвятил песню легендарной Людмиле Павличенко (самая успешная женщина-снайпер в мировой истории. — Прим. ред.), а 32-й президент США Франклин Рузвельт приглашал ее на торжественный прием в Конгресс.

«Теперь для выступления перед парламентами приглашают убийц-бандеровцев, <…> в итоге именно они (советские герои. — ред.) остались и останутся в истории. Ее не переписать ни конъюнктурными статьями, ни киноподделками», — заявила представитель МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство до этого указывало на опасные тенденции в странах Запада. Комментируя резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, в МИД отмечали, что ряд государств продолжает игнорировать попытки международного сообщества противостоять реабилитации тех, кто сражался на стороне нацистской Германии и причастен к военным преступлениям.

Данной теме уделял внимание и президент РФ Владимир Путин. Так, 12 сентября, российский лидер подчеркнул, что культура играет ключевую роль в противодействии русофобии и неонацизму, а память о подвиге победителей в Великой Отечественной войне является важнейшей частью национальной идентичности.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ осудили Запад за отказ подключиться к борьбе с героизацией нацизма.

