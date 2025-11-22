Каллас заявила о якобы отсутствии у России права на уступки со стороны Украины

Мария Гоманюк
45 0

Ожидания Москвы по возможным компромиссам, по ее мнению, считаются «неправомерными».

Почему у РФ нет права на уступки со стороны Украины

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что у России нет оснований, чтобы рассчитывать на уступки с украинской стороны при обсуждении путей урегулирования конфликта. Об этом сообщил телеканал Sky News.

При этом Каллас подчеркнула, что ожидания Москвы относительно возможных компромиссов «неправомерны» и не должны стать частью переговоров.

До этого участники саммита G20, проходящего в ЮАР, добавили конфликт на Украине в конечную декларацию. Представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья отмечал, что украинская ситуация официально признана одним из четырех наиболее серьезных международных конфликтов, требующих внимания со стороны мирового сообщества.

На фоне обсуждений телеканал NBC News, 19 ноября, сообщил о появлении нового плана мирного урегулирования от президента США Дональда Трампа, состоящего из 28 пунктов. В документ входят предложения о сокращении украинской армии, снижении объемов иностранной военной помощи, предоставлении русскому языку статуса государственного и признании Донбасса и Крыма территориями РФ.

Президент России Владимир Путин, 21 ноября, заявил, что европейские государства не располагают достоверной информацией о положении дел на линии боевого соприкосновения. По его словам, Киев и его союзники по-прежнему питают иллюзии о возможности нанесения российской стороне стратегического поражения. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что США не вели с Россией содержательного обсуждения мирных инициатив. Он добавил, что успешные действия российских военных должны были бы подтолкнуть главу киевского режима Владимира Зеленского к необходимости начать переговоры — причем как можно скорее.

