Утвержден состав делегации Украины для участия в переговорах по плану США

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации, который примет участие в переговорах по предложенному США плану для урегулирования конфликта на Украине. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы офиса украинского лидера в Telegram-канале.

«Накануне президент Украины утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров. <…> Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира», — отметили в сообщении.

Возглавит делегацию глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Помимо этого, бывший министр обороны страны Рустем Умеров отметил, что консультации между Украиной и Соединенными Штатами по пунктам предстоящего мирного соглашения пройдут на днях. Они, по его словам, состоятся в Швейцарии.

План разрешения конфликта, предлагаемый США, состоит из 28 пунктов. Властям Киева на принятие решения Трамп отвел время до 27 ноября.

В СМИ отмечалось, что план США включает ограничение численности ВСУ, запрет на размещение сил НАТО на украинской территории, создание американо-российской комиссии по безопасности для контроля выполнения соглашения, возобновление стратегических договоренностей РФ с США и другие пункты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков передавал, что Москва официально не проинформирована о положениях в документе от США.

Обсуждение разрешения конфликта проходит на фоне утраты Киевом значимых населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО), в числе которых Купянск, а также масштабного коррупционного скандала на Украине.

До этого, 10 ноября, Антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило о масштабных хищениях в энергетической отрасли страны. Инспекторы бюро отмечали, что через мошеннические схемы прошло примерно 100 миллионов долларов.

Обвинения предъявлены семи лицам. Один из фигурантов — приближенный к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. Кроме того, в материалах есть и имя Зеленского.

