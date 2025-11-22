Рубио и Уиткофф поучаствуют в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Цель встречи — согласование формулировок перед предстоящим общением Зеленского с Трампом.

Кто поучаствует в переговорах по Украине от США

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Женеве. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным источника, цель дипломатической встречи — согласование формулировок перед предстоящим общением главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Министр армии США Дэниел Дрисколл в сопровождении своей команды ранее прилетел в Женеву, чтобы обсудить с украинскими чиновниками дальнейшие шаги к достижению мира.

До этого лидеры стран Европы заявили, что мирный план США по Украине нуждается в доработке. Также они обеспокоены предлагаемыми ограничениями для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что западные главы согласны на предпринимаемые усилия Соединенных Штатов по решению украинского конфликта и признали, что оригинальный проект из 28 пунктов включает важные элементы для установления прочного мира.

В свою очередь сетевой портал Axios передавал подробности согласованного президентом США Дональдом Трампом плана по решению украинского конфликта. Он содержит пункт передачи РФ подконтрольных Украине территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Белого дома.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга подчеркивал, что официально мирный план с Россией не обсуждался. Однако он добавлял, что эффективная работа российских военных должна показать Зеленскому, что лучше договариваться и делать это в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утвержден состав делегации Украины для участия в переговорах по плану США.

