Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением

Борис Сатаров
Работа над урегулированием конфликта продолжается и требует доработки.

Трамп о плане по урегулированию конфликта на Украине

Фото: Reuters/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп 22 ноября во время пресс-подхода в Вашингтоне заявил, что предложенный США план урегулирования украинского кризиса не является окончательным вариантом для Киева. Об этом сообщает NBC News.

«Нет. Даже близко нет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о готовности представленного плана.

Американский лидер добавил, что Вашингтон стремится к мирному завершению конфликта и подчеркнул, что этот процесс, по его мнению, должен был завершиться значительно раньше.

По словам Трампа, Соединенные Штаты предпринимают все необходимые шаги, чтобы добиться прекращения боевых действий и продвинуться в переговорах.

19 ноября NBC News сообщил, что Дональд Трамп одобрил документ из 28 пунктов, посвященный урегулированию украинского конфликта. В этот же день The Economist писал, что план предусматривает существенное сокращение численности украинской армии, а источники Axios указывали, что он включает передачу России части подконтрольных Киеву районов Донбасса.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва получила этот план Вашингтона и не исключил, что документ может лечь в основу будущих переговоров.

22 ноября агентство DPA назвало дату трехсторонней встречи Украины, США и ЕС по обсуждению предложений Трампа, а CNN подтвердил участие госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа в переговорах, которые пройдут в Женеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

