«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 17 0

Несогласие с предложением Белого дома может круто сказаться на Незалежной.

Чем грозит Украине отказ от плана по мирному урегулированию

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: при отказе от мирного соглашения Зеленскому придется продолжить бороться

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется бороться, если он откажется от предложенного Вашингтоном мирного плана. Об этом президент США Дональд Трамп 22 ноября в эфире телеканала Fox News.

«Он может продолжать бороться сколько душе угодно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях несогласия Киева.

Американский президент отметил, что инициатива США по завершению конфликта на Украине не является окончательным вариантом и требует дальнейшего обсуждения. По его словам, Вашингтон в первую очередь стремится добиться дипломатического завершения боевых действий.

19 ноября портал Axios раскрывал детали американского плана из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. Документ предполагает передачу России частей Донбасса, находящихся под контролем Киева, в обмен на гарантийный пакет безопасности от США.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва получила этот план, и подчеркнул, что он может быть положен «в основу окончательного мирного урегулирования». Российский лидер отметил, что документ требует тщательной проработки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что предметного обсуждения предложений США с Россией пока не велось. При этом он подчеркнул, что успешные действия российских военнослужащих, по его мнению, должны убедить украинского президента в необходимости переговоров и принятия взвешенных решений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
Анемия, потеря веса, усталость: как вовремя распознать лейкоз
22:55
«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины
22:41
Орешкин заявил, что РФ готова работать в G20 даже под председательством США
22:23
Лидеры ЕС проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября в Анголе
21:58
«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
21:44
Трамп назвал американский план по Украине неокончательным предложением

Сейчас читают

«А куда мне его?» — SHAMAN объяснил свою привычку класть микрофон в штаны
«А вы кто вообще?» — двойники SHAMAN и Мизулиной вышли к журналистам перед концертом
Сила, возможности и поворотные решения: прогноз Таро на неделю с 24 по 30 ноября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году