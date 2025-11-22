«Зеленский может бороться сколько душе угодно»: Трамп о будущем Украины

Трамп: при отказе от мирного соглашения Зеленскому придется продолжить бороться

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому придется бороться, если он откажется от предложенного Вашингтоном мирного плана. Об этом президент США Дональд Трамп 22 ноября в эфире телеканала Fox News.

«Он может продолжать бороться сколько душе угодно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях несогласия Киева.

Американский президент отметил, что инициатива США по завершению конфликта на Украине не является окончательным вариантом и требует дальнейшего обсуждения. По его словам, Вашингтон в первую очередь стремится добиться дипломатического завершения боевых действий.

19 ноября портал Axios раскрывал детали американского плана из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. Документ предполагает передачу России частей Донбасса, находящихся под контролем Киева, в обмен на гарантийный пакет безопасности от США.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва получила этот план, и подчеркнул, что он может быть положен «в основу окончательного мирного урегулирования». Российский лидер отметил, что документ требует тщательной проработки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что предметного обсуждения предложений США с Россией пока не велось. При этом он подчеркнул, что успешные действия российских военнослужащих, по его мнению, должны убедить украинского президента в необходимости переговоров и принятия взвешенных решений.

