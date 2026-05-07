Армянского посла вызвали в МИД России после выступления Зеленского в Ереване

Светлана Стофорандова
Во время своей речи глава киевского режима пригрозил ударить беспилотниками по Красной площади 9 Мая.

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Посла Армении в Москве Гургена Арсеняна вызвали в МИД России. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Поводом для встречи стало предоставление в Ереване площадки президенту Украины Владимиру Зеленскому. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил главе армянской дипмиссии, что такие действия неприемлемы.

«В Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера (Зеленского. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

МИД России подчеркнул, что глава киевского режима использовал армянскую «трибуну», чтобы озвучить террористические угрозы в адрес России. В ведомстве отметили, что Ереван без критики отнесся к действиям Зеленского, что не соответствует партнерскому характеру отношений между Арменией и Россией.

Гурген Арсенян, в свою очередь, пообещал доложить руководству страны о позиции Москвы и сделанном заявлении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване Зеленский пригрозил ударить беспилотниками по Красной площади 9 Мая.

