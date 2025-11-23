Су-57Э и искусственный интеллект: Россия показала новое поколение авиации в Дубае

Российская авиация представила крупнейшую экспозицию на Dubai Airshow

Историческое событие — первый российский атомный реактор появился в Африке. Точнее, пока его корпус. Гигантская конструкция проделала большой путь из Санкт-Петербурга и была торжественно установлена на производственной площадке на берегу Средиземного моря неподалеку от культурной столицы Египта, города Александрия. Заработать этот первый реактор должен в 2028 году, а на полную мощность станция, запустив четыре энергоблока, должна выйти в 2030 году.

Египет стал восьмой страной, где строятся АЭС по нашим проектам. Мы — ведущие мировые экспортеры атомных технологий. Оттого неудивительно, что для прорывного термоядерного проекта привлекли российских специалистов.

Мы поставили на этой неделе во Францию испытательный стенд, как он называется, в котором будут тестировать все остальные части реактора. Всего за нами закреплены более двух десятков узлов этой гигантской конструкции, которая, если все получится, совершит переворот в сфере производства энергии. Кстати, его концепцию и название «Токамак» придумали советские ученые. Это, к слову, про отечественную науку, про преемственность поколений и про попытки нас как-то запретить или ограничить, про все это сразу.

Но это не значит, что можно почивать на лаврах. Развитие технологий происходит с небывалой прежде скоростью, и мы, по сути, вступаем в эпоху новой промышленной революцией, когда основной движущей силой становится искусственный интеллект.

И мы в отличие от многих других стран не готовы пользоваться чужими наработками, мы создаем свои. Прогресс, помимо технических, порождает и философские вопросы. Их обсудили на неделе на конференции с участием президента. Раз за нас все будут делать роботы и нейросети, то не разучимся ли мы думать? А если станет жить легче, станем ли от этого жить дольше? И если да, то насколько дольше?

«Всегда будет мало, так же как денег. Всегда. И, на мой взгляд, главный вопрос не в том, сколько прожить, главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности, говорю без всякой иронии», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Искусственный интеллект уже используется и в военной сфере. Мы уже это видим.

На этой неделе гостей принимал один из самых престижных авиасалонов в Арабских Эмиратах. И в одном небе сошлись наши новинки, американские, китайские… И кто кого? Гипотетически поинтересовался корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Эмираты. Dubai Airshow. Крупнейший авиационный форум планеты. Над Персидским заливом «Русские витязи» на Су-35С. «Мертвая петля». Зрители не успевают опомниться, как в небо взмывает наша новинка — Су-57Э.

Штопор и эффектная «Кобра Пугачева». После такого на натовские Mirage и Rafal публика даже не смотрит. Американцы на F-16 и F-35 пытаются переплюнуть, но летать как наши не может никто. Некогда престижные «Фарнборо» и «Ле-Бурже» для нас недоступны. Зато в Дубае, несмотря на все попытки, Россия не просто участвует, она выделяется единственным отдельным павильоном. Почти 900 уникальных экспонатов.

«Мы привезли самую большую экспозицию за всю историю существования этой выставки. Мы показали здесь авиацию, то есть наши самолеты, наши вертолеты. Это и Ка-52, который вчера прекрасно летал, это и Су-57, это наш бестселлер», — рассказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

На площадке Dubai Airshow можно увидеть два истребителя 5-го поколения: американский F-35 и наш Су-57.

Летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан, облетавший сотни «Сушек» сольно, переходит в новую эру: теперь ему ассистирует искусственный интеллект.

«Вот, допустим, здесь я пилотирую и некоторые режимы выполняю, в общем-то, на пределе, по высоте. Мне интеллект подсказывает — опасно, отключи режим маневра, то есть выходит в нормальный режим пилотирования. Это очень здорово, она очень своевременно об этом говорит», — поделился заслуженный летчик-испытатель, герой России Сергей Богдан.

«Портфель заказов „Рособоронэкспорта“ составляет на сегодняшний день порядка 60 миллиардов долларов, по сравнению с прошлым годом он растет», — отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Особое внимание к нашим беспилотникам. «Орланы» для разведки и знаменитый «Ланцет-Э».

Еще одна премьера на выставке — разведывательный беспилотник S-180 Supercam, призванный противостоять вражеским FPV-дронам.

Мы демонстрируем технику максимально надежную, закаленную в боях против натовских экземпляров. Кстати, они разместились на выставке в противоположном конце площадки. Из более или менее нового — только истребитель пятого поколения F-35, остальное буквально из прошлого века: французский Mirage, F-15, доисторический — A-10, вертолеты Apache.

Франция тоже здесь. Вот, например, их знаменитый истребитель Rafal. Такой президент Франции Эммануэль Макрон, а точнее сотню таких, пообещал Украине до 2029 года. Истребитель, мягко говоря, не новый. Четвертое поколение, 1983 год разработки.

Эти самолеты послужили прототипом для индийских истребителей Tejas. При этом репутация у Tejas, мягко говоря, весьма сомнительная. В марте этого года произошла катастрофа, пилот чудом остался жив. И вот в Дубае уже второй инцидент. Летчик погиб.

Вопреки ожиданиям Запада, наши оружейники от санкций не пострадали. Уникальные двигатели, новое поколение авионики — все это демонстрирует, что отечественная оборонная промышленность не только не остановилась, но и сделала качественный скачок вперед. Небо принадлежит тем, кто готов лететь вперед. И Dubai Airshow показывает, кто действительно способен к этому полету.