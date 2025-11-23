ВС Британии заявили об отслеживании российского судна «Янтарь»

Британцы закатили форменную истерику из-на нашего исследовательского судна «Янтарь», появившегося у их берегов. Министр обороны Джон Хили заявил, что отправил наблюдать за «Янтарем» и самолеты, и корабли, и что «Лондон готов ко всему».

На пресс-конференции добавили драматизма тем, что изображения «Янтаря» давали через фильтр приборов ночного видения. Кажется, если показать так даже самую-самую роскошную яхту, она будет выглядеть зловещей.

В общем классика, они так уже 450 лет этот образ врага рисуют, а бондиана отшлифовала до блеска. Значит, что там в обязательном порядке? Бородатые мужики в идеале с балалайками и медведями, как аниматоры, которые давно не сходили на берег.

Далее по стереотипу — женщины. Красивые, тут британцы ничего не выдумывают, женщин наших любят, но побаиваются. У того же Бонда всегда с ними не складывалось.

Еще должен быть сумасшедший ученый. Умных русских британцы тоже боятся, помните, как последнего враг Бонда звали… Люцифер… Сафин.

Далее должен быть какой-то брутал, возможно в тельняшке, чтоб с квадратной челюстью, боцман, возможно подручный олигарха. Это самый свежий образ в русско-британском пантеоне, потому он не особенно проработан. Но богатых русских, так же, как сильных, умных и красивых, британцы не любят.

И наконец, самый главный из них — капитан с большими звездами и лампасами, обязательно. Да, клюква, но такими уж они нас видят.

Особенно министра Хили возмутило, что наши моряки в их пилота-разведчика лазер направляли. А может, у них там дискотека! О таком подумали, нет? Мужики, балалайки, водка, медведи! Ну!

А они все видят в черном цвете, мол, русские приплыли их кабели подводные резать. Может, наши там рыбок рассматривают. На шпиль собора в Солсбери уже не пускают смотреть, приходится импровизировать.

