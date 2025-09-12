Рубио пригрозил ответными мерами США на обвинительный приговор Болсонару

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Заключение бывшего бразильского лидера в тюрьму — несправедливо.

Фото: www.globallookpress.com/Luis Barron

США примет необходимые меры в ответ на приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Об этом написал советник по национальной безопасности США, государственный секретарь Марко Рубио в соцсети.

По его словам, обвинение против Болсонару о заключении его в тюрьму является несправедливым.

«Политические преследования со стороны признанного нарушителя прав человека — министра Верховного федерального суда Александра де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены Верховного суда Бразилии несправедливо постановили заключить в тюрьму бывшего президента Жаира Болсонару», — пояснил он.

К тому же Рубио заверил, что Соединенные Штаты отреагируют соответствующим образом на эту «охоту на ведьм».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы за попытку переворота. В газете O Globo отметили, что Болсонару, возглавлявший страну в период с 2019 по 2023 год, обвинен в попытке государственного переворота против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

