Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 366 террористических атак ВСУ

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса», контролируемая региональным управлением ФСБ, за минувшую неделю остановила 366 террористических атак формирований боевиков киевского режима с использованием беспилотников. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Над Донецком и Макеевкой были ликвидированы 298 дронов, а над небом Горловки — 142. Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяли чешские ударные БПЛА для обстрелов ключевых объектов региона, однако их попытки диверсии не стали успешными.

Вражеские силы планировали поразить линии электропередач под Докучаевском, но система РЭБ перехватила ударные дроны «Скат», «Darts» и «RT-15» с осколочно-фугасными боезарядами с поражающими элементами.

Также получилось перехватить чешский ударный дрон «FP-1», вооруженный осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-60-ЯУ массой в 50 килограммов. Это произошло около электроподстанции Куйбышевского района Донецка.

Система подавила беспилотник «FP-2» чешского производства, на борту которого располагалась авиабомба ОФАБ-100 массой в 100 килограммов. Целью БПЛА являлась распределительная подстанция.

Украинские боевики продолжают попытки уничтожить региональные объекты энергетики, но система РЭБ «Купол Донбасса» оперативно отражает все атаки.

Ранее, писал 5-tv.ru, система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 440 террористических атак ВСУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.