Делегация Украины начала консультации с представителями стран Европы в Женеве

Киев на встречах представляет руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Представители каких стран Европы говорят с Украиной в Женеве

Делегация Украины начала проводить консультации в Женеве. Об этом написал ее глава, руководитель офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

Политик пояснил в сообщении, что уже прошла первая встреча с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров ряда европейских стран — Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зауттером.

По его словам, в дальнейшем состоятся переговоры с делегацией США.

«Настроены очень конструктивно. В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах. Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — заявил он.

До этого, 22 ноября, глава киевского режима Владимир Зеленский назвал состав делегации для переговоров в Швейцарии по пунктам мирного плана для урегулирования украинского конфликта. Кроме Ермака в ней находятся секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, начальник генштаба Андрей Игнатов, глава украинской Службы внешней разведки (СВР) Олег Иващенко и другие высокопоставленные чиновники.

Уточнялось, что для обсуждений плана в Женеву прилетели спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Переговоры продлятся весь день.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный украинский самолет был замечен в аэропорту Женевы.

