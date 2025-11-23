Умер советский художник Михаил Гробман

Ушел из жизни известный художник Михаил Гробман. Об этом стало известно из сообщения актера Евгения Никитина.

«Умер Михаил Гробман. Первый человек в Израиле, которому я прочитал свои стихи», — написал он в публикации на странице в соцсети.

Уточнялось, что творец скончался в Израиле. Ему было 86 лет.

Родился Михаил Гробман в Москве в 1939 году. Он совмещал учебу в вечерней школе и работу каменщиком в юные годы.

Выставка художника в Ленинграде, прошедшая в 1959 году, стала дебютной. Через шесть лет в московском Доме художника были размещены другие работы, которые он посвятил еврейской тематике. В это же время Гробман опубликовал свой первый цикл стихов.

Гробман переехал из СССР в Израиль в 1971 году. Он стал одним из наиболее заметных участников художественной сцены страны к середине 1970-х годов. Так, творец основал группу «Левиафан» в 1975 году и начал выпуск одноименного журнала. Михаил был одним из тех, кто находился у истоков израильского концептуализма.

