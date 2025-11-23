Почти тонна гуманитарной помощи была собрана и отправлена участниками проекта «Молодежь Москвы» в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили на сайте Правительства Москвы.

Волонтеры лично занимаются доставкой необходимых грузов бойцам в зону проведения операции. В наборы вошли окопные свечи и печи для обогрева, маскировочные сети, медикаменты и другие полезные предметы, востребованные на позициях. Молодые добровольцы отмечают, что стремятся поддержать не только военнослужащих, но и тех, кто живет в новых регионах: они приглашают своих сверстников принять участие в столичных мероприятиях и активно развивают совместные проекты. Кроме того, ребята подчеркивают важность патриотической работы и регулярно проводят тематические акции, направленные на укрепление исторической памяти и взаимного доверия.

Такая деятельность способствует налаживанию диалога между регионами и помогает расширять гуманитарную поддержку. Волонтеры уверены, что прямое участие молодых людей в подобных инициативах делает помощь более адресной и значимой.

