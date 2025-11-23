Столичные студенты доставили тонну гуманитарной помощи военнослужащим в ЛНР

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 38 0

Участники молодежного проекта укрепляют связи с новыми регионами.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Почти тонна гуманитарной помощи была собрана и отправлена участниками проекта «Молодежь Москвы» в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили на сайте Правительства Москвы.

Волонтеры лично занимаются доставкой необходимых грузов бойцам в зону проведения операции. В наборы вошли окопные свечи и печи для обогрева, маскировочные сети, медикаменты и другие полезные предметы, востребованные на позициях. Молодые добровольцы отмечают, что стремятся поддержать не только военнослужащих, но и тех, кто живет в новых регионах: они приглашают своих сверстников принять участие в столичных мероприятиях и активно развивают совместные проекты. Кроме того, ребята подчеркивают важность патриотической работы и регулярно проводят тематические акции, направленные на укрепление исторической памяти и взаимного доверия.

Такая деятельность способствует налаживанию диалога между регионами и помогает расширять гуманитарную поддержку. Волонтеры уверены, что прямое участие молодых людей в подобных инициативах делает помощь более адресной и значимой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году