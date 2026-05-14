Мошенники взломали аккаунт Госуслуг россиянки и прописали в ее квартире 55 человек

Диана Кулманакова

За фиктивную регистрацию злоумышленники брали деньги.

Мошенники взломали аккаунт жительницы Ингушетии на портале Госуслуги и без ее ведома зарегистрировали в ее квартире 55 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

С июня по сентябрь 2025 года 37-летняя мошенница вместе с сообщниками получила незаконный доступ к учетной записи жительницы Назрани, взломав ее личный кабинет на портале Госуслуги.

Злоумышленники, используя данные взломанного аккаунта, в течение нескольких месяцев зарегистрировали в квартире пострадавшей 55 граждан России. С каждого из фиктивных «жильцов» мошенники брали плату от шести с половиной до десяти тысяч рублей.

После этого мошенница самостоятельно подавала заявления через портал Госуслуги от имени зарегистрированных лиц. На них оформлялись пособия для детей и выплаты для беременных.

Полиция провела обыск у подозреваемой. В ходе следственных действий были изъяты технические устройства, с помощью которых мошенники взламывали аккаунты, 45 паспортов жителей Дагестана, доверенности от их имени.

В отношении задержанной возбудили уголовные дела по двум статьям: фиктивная регистрация гражданина России по месту жительства и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Полиция продолжает расследование — устанавливают других причастных.

Как защитить свой аккаунт на Госуслугах

Чтобы мошенники не смогли взломать ваш аккаунт и распоряжаться вашей недвижимостью, следуйте простым правилам:

  • Установите сложный пароль, который нельзя подобрать;
  • Обязательно включите двухфакторную аутентификацию — вход по паролю и коду из СМС;
  • Не сообщайте никому коды подтверждения из сообщений;
  • Регулярно проверяйте историю входов в личном кабинете;
  • Не переходите по ссылкам из подозрительных СМС и писем.

