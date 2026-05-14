Остались пустая машина и куртка: мужчина упал с Русского моста во Владивостоке

Водитель остановил авто, вышел и сорвался с 324-метровой высоты.

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Во Владивостоке расследуют инцидент с падением мужчины с Русского моста, высота которого составляет 324 метра. Об этом рассказали представители пресс-службы управления МВД в Приморском крае в Telegram-канале. Полиция начала проверку по факту инцидента.

«Водитель в нарушение правил дорожного движения (ПДД) остановил транспортное средство на участке Русского моста и прыгнул в воду», — заявили в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи, оперативная группа отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи. Но обнаружили только пустую машину Toyota Camry. Судя по фото, которые публиковали очевидцы в социальных сетях, мужчина оставил на ограждении и куртку.

Владельца брошенного авто идентифицировали, ему 43 года. Причины его падения с моста неизвестны, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о столкновении «ГАЗели» с грузовиком на трассе Тюмень — Омск. В микроавтобусе находились восемь подростков, они возвращались с соревнований по волейболу и футболу. После удара машина вылетела в кювет. Один мальчик погиб — он не собирался на состязания, но в последний момент попал в списки.

