Сборная России по тхэквондо завоевала пять золотых медалей на чемпионате Европы

Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей на чемпионате Европы — 2025 по тхэквондо, который проходил 22–23 ноября в Эгле (Швейцария). Об этом сообщил ТАСС.

На соревнования было заявлено 16 российских тхэквондистов. Они выступали в нейтральном статусе. Помимо пяти золотых наград, спортсмены выиграли три серебряные и одну бронзовую медаль по итогам чемпионата.

Чемпионами Европы стали Идар Багов (весовая категория до 58 кг), Рафаиль Аюкаев (более 80 кг), Маргарита Близнякова (до 57 кг), Лилия Хузина (до 67 кг) и Анастасия Космычева (свыше 67 кг).

Серебряными призерами стали олимпийский чемпион Владислав Ларин (свыше 80 кг), Ирина Рогозина (до 49 кг) и Илья Данилов (до 68 кг). Бронзовую медаль выиграл Артем Мытарев (до 80 кг).

Организаторы чемпионата оценили высокое мастерство российских спортсменов, невзирая на их выступление под нейтральным флагом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, женская сборная из России по шахматам обыграла Китай во втором матче полуфинала командного чемпионата мира со счетом 2,5:1,5. Во втором турнире победительницами вышли Анна Шухман и Полина Шувалова. Екатерина Лагно сыграла свою партию вничью, а Александра Горячкина потерпела поражение.

За победу российские шахматистки поборются с победительницами турнира Азербайджаном и Казахстаном.

