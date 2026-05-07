Пять четких правил: врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков

Екатерина Чумоватова
Специалист рассказал, как насладиться блюдом без последствий.

Майский шашлычный сезон только начался, а вместе с ним может прийти тяжесть в животе, и изжога. Жареное мясо в некоторых случаях способно оказать значительное влияние на пищеварение. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с Life.ru.

Специалист посоветовал соблюдать пять четких правил, которые позволят насладиться блюдом без последствий. По словам врача, для того, чтобы не отправиться в больницу, следует придерживаться золотого стандарта порции — 200 граммов.

«Превышение этой нормы — прямая дорога к ферментной перегрузке, тяжести и острому панкреатиту. Если застолье длительное, лучше сделать перерыв и налегать на овощи, чем добивать себя второй порцией шашлыка», — добавил врач.

Второе правило подразумевает правильный выбор мяса и его приготовление. По рекомендации гастроэнтеролога, лучше всего для шашлыка подойдут телятина, индейка и нежная баранина, поскольку свинина и жирная баранина тяжело усваиваются в организме, требуя огромных затрат желчи. В приготовлении шашлыка следует равномерно прожаривать мясо, не допуская появления подгоревших участков.

Третье правило — отказ от агрессивных соусов, газировок и пива. Химические вкусовые добавки в сочетании с жаренным мясом способны вызвать изжогу. Также врач рекомендует не употреблять шипучие напитки. Углекислый газ, который в них содержится, растягивает стенки желудка, усиливая боль. Эти продукты можно заменить на свежую зелень, печеные овощи и негазированную минеральную воду.

Четвертый пункт — правильный маринад. По словам специалиста, уксус в жидкой приправе нужно заменить на кефир — кислота плохо влияет на слизистую. Добавлять специи врач советует умеренно.

«Добавляйте специи умеренно: розмарин, душистый перец, лавровый лист подчеркивают вкус, не перегружая рецепторы. Лук в маринаде допустим, но не жарьте его до углей — горелый лук токсичен для печени», — подчеркнул врач.

Последняя рекомендация для «безопасного» шашлыка — слушать организм и иметь «план Б». Если у человека есть хронические заболевания ЖКТ, то жаренное мясо для него — большой риск. Специалист объяснил, что в таких случаях максимально можно съесть 100 граммов блюда с печеным баклажаном. Кроме того, всегда полезно держать ферментные препараты, которые помогут разгрузить поджелудочную при переедании. Однако при острой опоясывающей боли, тошноте или рвоте следует срочно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно жарить шашлык, чтобы снизить вред для здоровья.

