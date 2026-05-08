Без вреда для организма: как эффективно похудеть к лету

Эндокринолог Садовская: для похудения следует есть продукты, содержащие белок

Самый безопасный вариант похудения — сбрасывать от 500 граммов до одного килограмма в неделю. Если пытаться худеть в быстром темпе, то это принесет больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала эндокринолог Виктория Садовская в беседе с URA.RU.

«Такое снижение веса происходит не за счет сжигания жировой ткани, а из-за потери мышечной массы и воды, что негативно сказывается на организме и общем самочувствии», — отметила специалист по поводу быстрого снижения веса.

Так как диеты обычно подразумевают несбалансированное питание, то они могут в конечном итоге привести к дефициту витаминов и замедлению обмена веществ. При этом жесткие ограничения в еде провоцируют гормональные изменения в организме.

Так, уровень гормона насыщения лептина падает, а концентрация грелина (гормона голода) растет. Все это становится предпосылкой для последующих срывов в еде.

Чтобы похудеть без вреда для организма, эксперт советует отказаться от простых углеводов — выпечки из пшеничной муки. Также стоит исключить из рациона жирную, жареную пищу и сладкие газировки со сладостями.

Вместо этого нужно включить в свое повседневное меню белок — нежирное мясо, рыбу, бобовые. Кроме того, обязательно должны быть фрукты, ягоды, овощи, а также сложные углеводы — крупы и цельнозерновой хлеб. Чтобы верно соблюсти все пропорции, стоит условно разделить тарелку на три части, в которой половину составляет овощи и фрукты, а другую половину делят белки и сложные углеводы.

Садовская также посоветовала вести дневник питания, чтобы избежать срывов. Также следует заниматься физической нагрузкой три-четыре раза в неделю до 50 минут в день, мысленно оценивать уровень голода по шкале от одного до десяти, соблюдать водный баланс и принимать пищу без смартфона или телевизора на фоне.

Но, самое главное — соблюдать полноценный сон, то есть спать не менее семи-восьми часов день и ложиться до 23:00.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт назвал ускоряющие похудение упражнения. Простая практика может запустить процессы, о которых многие не задумываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.