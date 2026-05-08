Без вреда для организма: как эффективно похудеть к лету

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Эндокринолог рассказала, к чему приводят жесткие ограничения в еде.

Как эффективно похудеть к лету

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эндокринолог Садовская: для похудения следует есть продукты, содержащие белок

Самый безопасный вариант похудения — сбрасывать от 500 граммов до одного килограмма в неделю. Если пытаться худеть в быстром темпе, то это принесет больше вреда, чем пользы. Об этом рассказала эндокринолог Виктория Садовская в беседе с URA.RU.

«Такое снижение веса происходит не за счет сжигания жировой ткани, а из-за потери мышечной массы и воды, что негативно сказывается на организме и общем самочувствии», — отметила специалист по поводу быстрого снижения веса.

Так как диеты обычно подразумевают несбалансированное питание, то они могут в конечном итоге привести к дефициту витаминов и замедлению обмена веществ. При этом жесткие ограничения в еде провоцируют гормональные изменения в организме.

Так, уровень гормона насыщения лептина падает, а концентрация грелина (гормона голода) растет. Все это становится предпосылкой для последующих срывов в еде.

Чтобы похудеть без вреда для организма, эксперт советует отказаться от простых углеводов — выпечки из пшеничной муки. Также стоит исключить из рациона жирную, жареную пищу и сладкие газировки со сладостями.

Вместо этого нужно включить в свое повседневное меню белок — нежирное мясо, рыбу, бобовые. Кроме того, обязательно должны быть фрукты, ягоды, овощи, а также сложные углеводы — крупы и цельнозерновой хлеб. Чтобы верно соблюсти все пропорции, стоит условно разделить тарелку на три части, в которой половину составляет овощи и фрукты, а другую половину делят белки и сложные углеводы.

Садовская также посоветовала вести дневник питания, чтобы избежать срывов. Также следует заниматься физической нагрузкой три-четыре раза в неделю до 50 минут в день, мысленно оценивать уровень голода по шкале от одного до десяти, соблюдать водный баланс и принимать пищу без смартфона или телевизора на фоне.

Но, самое главное — соблюдать полноценный сон, то есть спать не менее семи-восьми часов день и ложиться до 23:00.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт назвал ускоряющие похудение упражнения. Простая практика может запустить процессы, о которых многие не задумываются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:00
Началось объявленное Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие
0:00
Без вреда для организма: как эффективно похудеть к лету
23:45
Пять четких правил: врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков
23:30
Сомнолог объяснил, почему спать дольше 20 минут днем смертельно опасно
23:15
Ветеринары дали советы, как защитить питомца во время поездки на дачу
23:10
В Люксембурге назвали изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени

Сейчас читают

Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
Пассажиров с лайнера, где вспыхнул хантавирус, поместят в военный изолятор
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео