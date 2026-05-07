Картайзер: изменение политики ЕС в отношении России — вопрос времени

Изменение политики Европейского союза (ЕС) по отношению к России является лишь вопросом времени. Такую позицию озвучил депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер. Его слова приводит американская газета Politico.

По словам политика, все больше представителей европейского истеблишмента публично выступают за восстановление диалога с Россией на министерском уровне. Он отметил, что подобные идеи уже звучат в ряде стран ЕС, включая Бельгию, Германию, Францию, Италию и Хорватию. В связи с этим, как он считает, изменение политики ЕС — лишь вопрос времени.

Картайзер также сообщил о планах посетить Россию в июне, где он намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, он рассматривает возможность пригласить с собой коллег из Европарламента, однако детали потенциального состава делегации пока не раскрываются.

