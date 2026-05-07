В Люксембурге назвали изменение политики ЕС в отношении России вопросом времени

Лилия Килячкова

Лидеры стран Евросоюза начали проявлять готовность к возвращению за стол переговоров.

Политика ЕС в отношении России

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Horst Galuschka

Картайзер: изменение политики ЕС в отношении России — вопрос времени

Изменение политики Европейского союза (ЕС) по отношению к России является лишь вопросом времени. Такую позицию озвучил депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер. Его слова приводит американская газета Politico.

По словам политика, все больше представителей европейского истеблишмента публично выступают за восстановление диалога с Россией на министерском уровне. Он отметил, что подобные идеи уже звучат в ряде стран ЕС, включая Бельгию, Германию, Францию, Италию и Хорватию. В связи с этим, как он считает, изменение политики ЕС — лишь вопрос времени.

Картайзер также сообщил о планах посетить Россию в июне, где он намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, он рассматривает возможность пригласить с собой коллег из Европарламента, однако детали потенциального состава делегации пока не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что попытки стран Евросоюза изолировать Россию не принесли результатов.

Началось объявленное Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие
Без вреда для организма: как эффективно похудеть к лету
Пять четких правил: врач объяснил, как не оказаться в больнице после шашлыков
Сомнолог объяснил, почему спать дольше 20 минут днем смертельно опасно
Ветеринары дали советы, как защитить питомца во время поездки на дачу
