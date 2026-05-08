Началось объявленное Путиным в честь празднования 81-летия Победы перемирие

Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне вступило в силу. Режим прекращения огня начал действовать с полуночи 8 мая и продлится до 10 мая.

В указанный период все группировки Вооруженных сил РФ, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, полностью прекращают ведение боевых действий. Также временно приостанавливаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по местам дислокации Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские военные не будут наносить удары по объектам украинской инфраструктуры, связанным с военно-промышленным комплексом и вооруженными силами.

О решении ввести перемирие 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне Минобороны РФ сообщило 4 мая. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. При этом подчеркивалось, что в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы российская армия даст «адекватный и эффективный ответ».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва не намерена недооценивать угрозы со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, касающиеся возможных атак в День Победы. По ее словам, подобные заявления демонстрируют циничный подход киевских властей.

