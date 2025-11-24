Мерц назвал переговоры в Женеве «крайне сложными»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 74 0

Скорейшее достижение хотя бы временного прекращения огня — приоритетная задача.

Почему переговоры по Украине в Женеве сложно проходят

Фото: AP/ТАСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц 23 ноября в интервью телеканалу ProSieben назвал текущие переговоры по конфликту на Украине в Женеве «крайне сложными».

По его словам, напряженность обстановки создает нехватка времени, поэтому в приоритете — скорейшее достижение хотя бы временного прекращения огня. Мерц добавил, что такая договоренность позволит начать конструктивный диалог с Россией.

По информации источников агентства DPA, в Евросоюзе также описали сложность переговоров. По их данным, США на встрече с Украиной оказывали весомое давление на представителей Киева, сообщил ТАСС.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, переговоры между американской и украинской сторонами в Женеве стали наиболее результативными и насыщенными по содержанию. Также он отметил, что Россия представляет собой неотъемлемую часть уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине.

