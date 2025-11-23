Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине

Россия представляет собой неотъемлемую часть уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве, сообщил американский телеканал CNN.

По словам политика, с Россией необходимо провести масштабную работу по этому вопросу. Рубио подчеркнул, что за последние девять месяцев США получили довольно значимое понимание некоторых моментов, которые действительно важны для российской стороны.

Кроме того, по словам дипломата, Вашингтон активно ведет разработку ряда изменений, чтобы можно было сократить политические разногласия в процессе урегулирования конфликта.

По мнению Рубио, подобный мирный план должен быть одобрен президентом США Дональдом Трампом, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Марко Рубио назвал мирный договор США прочной основой для текущих переговоров. При этом сами США допустили внесение Россией корректировок в мирный план по Украине.

