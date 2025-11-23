Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

За последние девять месяцев США получили довольно существенное понимание некоторых вопросов, которые действительно важны для РФ.

Марко Рубио озвучил место России в мирном урегулировании

Фото: Reuters/Emma Farge

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия представляет собой неотъемлемую часть уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Женеве, сообщил американский телеканал CNN.

По словам политика, с Россией необходимо провести масштабную работу по этому вопросу. Рубио подчеркнул, что за последние девять месяцев США получили довольно значимое понимание некоторых моментов, которые действительно важны для российской стороны.

Кроме того, по словам дипломата, Вашингтон активно ведет разработку ряда изменений, чтобы можно было сократить политические разногласия в процессе урегулирования конфликта.

По мнению Рубио, подобный мирный план должен быть одобрен президентом США Дональдом Трампом, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Марко Рубио назвал мирный договор США прочной основой для текущих переговоров. При этом сами США допустили внесение Россией корректировок в мирный план по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:29
Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине
21:59
«Она готова сюда приезжать постоянно»: режиссер Кузин о любви Орейро к России
21:40
В московском Центральном университете отравились 17 учащихся
21:10
Силы ПВО за семь часов сбили 40 БПЛА над регионами России и Черным морем
21:00
«Значимая встреча»: Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
20:47
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира

Сейчас читают

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин о своей слабости
«Хорошая красивая тетка»: Охлобыстин об Орейро
Двое суток репетиций: закулисье юбилейного шоу SHAMAN в Кремле
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году