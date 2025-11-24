Эрдоган планирует обсудить с Путиным возобновление зернового коридора

Айшат Татаева
Данный вопрос, по словам турецкого лидера, является ключевым для укрепления глобальной продовольственной безопасности.

Эрдоган попросит Путина восстановить «зерновой коридор»

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 23 ноября сообщил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным восстановление работы «зернового коридора» во время телефонного разговора, запланированного на понедельник, 24 ноября.

«Мы хотели, чтобы «зерновой коридор» достигал как Европы, так и Африки. К сожалению, нам удалось добиться лишь ограниченных успехов. Завтра на переговорах я снова попрошу господина Путина об этом», — заявил он ТАСС на пресс-конференции в Южно-Африканской Республике (ЮАР), где проходит саммит G20.

Турецкий президент подчеркнул, что возобновление зерновой инициативы имеет ключевое значение для стабильности мировой продовольственной системы. Он выразил надежду, что процесс ее восстановления будет запущен и принесет положительные результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для достижения мирного решения украинского конфликта, по словам Эрдогана, необходимо задействовать весь дипломатический потенциал. Такое заявление турецкий лидер сделал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась 23 ноября в ЮАР в рамках саммита G20.

По информации пресс-службы Эрдогана, лидеры также обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Парижем, а также затронули ряд региональных и международных тем.

