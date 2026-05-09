Ушаков: украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили украинский кризис в ходе личной встречи в Москве. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов», — сказал Ушаков в беседе с журналистами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Во время своего визита он возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Кроме того, он встретился с Владимиром Путиным. Российский лидер выразил словацкому гостю признательность за приезд в Россию именно в День Победы. Он также высоко оценил текущее состояние отношений между Москвой и Братиславой, отметив их устойчивую положительную динамику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что словацкий народ будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии. Роберт Фицо отметил, что он, как и народ Словакии, никогда не забывал о помощи советских солдат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.