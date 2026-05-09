Ушаков: украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Лидеры двух государств затронули наиболее острые вопросы международной повестки.

Как прошли переговоры Путина и Фицо в Кремле

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудили украинский кризис в ходе личной встречи в Москве. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов», — сказал Ушаков в беседе с журналистами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Во время своего визита он возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Кроме того, он встретился с Владимиром Путиным. Российский лидер выразил словацкому гостю признательность за приезд в Россию именно в День Победы. Он также высоко оценил текущее состояние отношений между Москвой и Братиславой, отметив их устойчивую положительную динамику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что словацкий народ будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии. Роберт Фицо отметил, что он, как и народ Словакии, никогда не забывал о помощи советских солдат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
В Ирландии обвинили фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом
19:17
Путин: отношения России и Лаоса строятся на взаимном уважении и доверии
19:05
В России почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания
19:00
Путин: Россия намерена продолжать сотрудничество с Республикой Сербской
18:52
Ушаков: украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо
18:38
В Московском театре марионеток оживили дневники детей времен ВОВ

Сейчас читают

Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
В Москву на празднование 81-й годовщины Победы прибыли зарубежные делегации
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео