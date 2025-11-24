Зажжение олимпийского огня для Игр-2026 пройдет в музее Древней Олимпии

Из-за неблагоприятных погодных условий официальное зажжение олимпийского огня для зимних Игр 2026 года в Италии перенесено в помещение Археологического музея в Древней Олимпии. Об этом сообщили на сайте Национального олимпийского комитета Греции.

«Олимпийский огонь будет зажжен в Древней Олимпии 26 ноября. Затем пройдет девятидневная эстафета факела, охватывающая 2200 км в 23 региональных подразделениях и семи административных районах, с 36 церемониями приветствия по всей стране», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Из-за небольших размеров здания мероприятие пройдет без присутствия широкой аудитории. Предварительно ожидается участие президента Греции Константиноса Тасуласа, главы МОК Кирсти Ковентри, руководителя оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго, президента НОК Греции Исидороса Кувелоса и мэра Древней Олимпии Аристидиса Панайтопулоса.

