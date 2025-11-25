Бизнесмен из Уфы запатентовал 642 товарных знака и судится с людьми по всей стране

Российские бизнесмены столкнулись с неожиданной проблемой. Тысячи предпринимателей могут оказаться в суде за использование обычных слов в названиях своих предприятий. Дело в том. что их находчивый коллега из Уфы запатентовал 642 товарных знака, в которых содержатся совершенно типичные: «лимон», «круг», «идея». И теперь он массово подает иски на корпорации, которые используют эти, казалось бы, общедоступные выражения. Корреспондент «Известий» Александр Орлов расскажет на чьей стороне правда.

В России зарегистрировано более четырех с половиной миллионов индивидуальных предпринимателей. И все они рано или поздно сталкиваются с вопросом: как защитить свой бренд? Самый простой ответ — регистрация товарного знака, который выступает своеобразным щитом интеллектуальной собственности.

От выбора названия напрямую зависит и успех бренда. Поэтому вдохновение предприниматели ищут в самых неожиданных местах. Например, в словаре. В этом — представлено более 1034839 слов. Но прежде чем назвать одним из них свой бизнес, лучше удостовериться, что формально оно никому не принадлежит. В противном случае, придется заплатить правообладателю.

Именно такую бизнес-модель выбрал россиянин, превративший махинации с языком в способ заработка. На жителя Уфы Азамата Ибатуллина, по данным журналистов, зарегистрировано более 600 товарных знаков. «Королем патентов» предприниматель решил стать еще в 2018 году, когда стал рассылать в суды по всей стране иски с требованием к владельцам бизнесов либо сменить название, либо выплатить ему компенсацию за использование. Суммы в обращениях были разные и зависели от узнаваемости компании. Недавно «письмо счастья» получил и бизнесмен из Барнаула.

«Письмо приходит о том, что у вас идет арбитражное дело с ИП Ибатуллиным. Этот человек запатентовал группу слов, под которую попало наше название — „Муравей 22“», — рассказал предприниматель Александр Шелохвостов.

Сначала Александр открыл магазин, позже основал компанию с идентичным названием. В письме юристы Ибатуллина предложили предпринимателю либо взять наименование в аренду за определенную сумму, либо полностью его сменить. Переименовать торговую точку особых проблем нет, но чтобы изменить ООО, придется для начала полностью ликвидировать компанию. А этого бизнесмен делать точно не собирается.

«Будем, конечно же, отстаивать свою марку, свое имя, и посмотрим, к чему это приведет», — отметил Александр.

С законодательной точки зрения к действиям Ибатуллина не придраться. Поэтому некоторые решения были вынесены в пользу патентного магната. Таким образом, несколько миллионов рублей он уже заработал. Однако не все судьи встают на его сторону. Карина Старкова тоже столкнулась с патентным бизнесменом. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«У меня было использовано слово „живое“ как просто прилагательное. Как олицетворение своего масла. Понимаете? Живое масло. Я узнаю, что нельзя его использовать, нельзя использовать слово „живой“», — сказала Карина Старкова.

От лица Ибатуллина с предпринимательницей связались юристы, которые поставили ультиматум: либо оплата за использование термина, либо судебные тяжбы. Девушка решила рискнуть и попытаться добиться справедливости. Суд встал на сторону Карины. Сам же бизнесмен по телефону рассказал журналистам, что в этом случае судьи просто не до конца погрузились в дело.

«Одно дело, когда ты говоришь: живой человек допустим, да. Это использование слова в том значении, в котором оно есть. Живое в отношении масел? Живых масел в принципе не бывает. Если ты нарушаешь чужие права, ты должен договариваться. По какой-то причине суд до конца не разобрался и решил судебную практику такую создать», — заявил предприниматель Азамат Ибатуллин.

Даже если хитрые бизнесмены, похожие на Ибатуллина, уже успели запатентовать слово, которое кому-то служит названием бренда, предпринимателям совсем необязательно сразу отказываться от него, говорят юристы.

«Если товарный знак уже успели зарегистрировать, то попробовать оспорить регистрацию можно. Нужно так же подать возражение в Роспатент, представить доказательства, что вы уже давно ведете экономическую деятельность в данном направлении, под данным наименованием, и тут уже Роспатент будет смотреть на обстоятельства: как регистрировался тот товарный знак, насколько там ведется эта деятельность», — рассказала юрист Анна Бондякова.

Азамат Ибатуллин уверяет, что не гонится за количеством товарных знаков и связывает это с тем, что уже больше десяти лет занимается бизнесом. Но не уточнил, в какой отрасли. За время предпринимательства патенты якобы накопились сами собой. Тем временем, новоиспеченные коммерсанты по всей стране в спешке регистрируют свои названия, чтобы не стать следующим должником патентного магната.

