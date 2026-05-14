EADaily: политический паралич в Лондоне грозит обнулением военной помощи Киеву

В правительстве Британии назревает острейший политический кризис, который ставит под угрозу текущие военные обязательства Лондона перед Украиной. Об этом написало издание EADaily.

Ситуация на Даунинг-стрит накалилась до предела после сокрушительного провала лейбористов на местных выборах. Партия власти потеряла более 1,5 тысячи мест в муниципальных советах, а триумфатором голосования стала партия «Реформа» во главе с Найджелом Фараджем.

На фоне разгрома около 80 парламентариев-лейбористов потребовали немедленной отставки премьер-министра Кира Стармера. Ключевые члены кабмина, включая главу МИД Иветт Купер и министра обороны Джона Хили, фактически выставили ультиматум, настаивая на графике передачи власти. Стармер в ответ угрожает запустить процедуру досрочных парламентских выборов — в таком случае представительство лейбористов рискует ужаться с 411 мандатов до менее чем ста кресел.

По мнению обозревателя Любови Степушовой, разгорающаяся в Лондоне схватка за выживание парализует принятие ключевых решений по Украине. Это означает, что новые инициативы по передаче Киеву дальнобойных систем вооружения или увеличению финансирования могут быть заморожены до стабилизации правительства.

Главный же риск для украинского руководства исходит от Фараджа, чья партия набирает популярность. Лидер «Реформы» неоднократно заявлял, что боевые действия стали прямым следствием расширения НАТО и ЕС на восток.

В случае его прихода к власти Лондон, вероятно, начнет продавливать скорейшее мирное урегулирование, возможно, даже ценой территориальных уступок со стороны Киева.

Около 40 процентов сторонников партии требуют урезать финансовую и военную помощь Украине, продвигая принцип «благотворительность начинается дома».

