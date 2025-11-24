В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 84 0

Суды аннулировали более 3000 тысяч договоров с участием пенсионеров.

В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по жилью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по схеме Долиной

Депутаты Государственной думы Сергей Колунов и Илья Вольфсон при участии экспертного сообщества разработали ряд предложений по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан (по так называемой нашумевшей схеме народной артистки России Ларисы Долиной). Об этом стало известно из обращения на имя председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

Из материала следует, что необходимо установить обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, включая сделки, при которых имущество является для продавца или покупателя единственным.

В обращении к Верховному суду говорится, что депутатам регулярно поступают обращения граждан, в рамках которых пожилые люди просят признать договоры купли-продажи недействительными. Основание выдвигается, как правило, одно — отсутствие намерения продажи жилья в момент подписания документов.

Суды зачастую удовлетворяют такие иски и признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам, при этом отказывая покупателям в возмещении ущерба.

Многие граждане в результате подобных судебных решений лишаются последних накоплений и единственного жилья. Эта ситуация также касается участников специальной военной операции (СВО), матерей-одиночек и других социально уязвимых категорий населения.

В документе говорится о более чем 3000 аннулированных сделок с участием пенсионеров, что, по словам депутатов, приобрело массовый характер.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Росреестре предложили способ защитить покупателей жилья от «жертв мошенников».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году