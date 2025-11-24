AP: ВМС Британии якобы перехватили корвет и танкер из России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 95 0

На границе территориальных вод Соединенного Королевства, к северу от побережья Шотландии, было замечено российское судно «Янтарь».

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Department of Defense

Патрульный корабль Военно-морских сил (ВМС) Великобритании якобы перехватил российский корвет и танкер после слежки за ними в проливе Ла-Манш. Об этом 23 ноября сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на Министерство обороны Соединенного Королевства.

В ведомстве заявили, что в течение последних двух недель во время стандартных патрульных операций Королевского флота корабль HMS Severn перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня», когда они пересекали Ла-Манш.

В дополнение к судам, дислоцированным у берегов Великобритании, Лондон одновременно направил в Исландию три самолета дальнего радиолокационного наблюдения P-8A Poseidon в рамках миссии НАТО с целью якобы отслеживания активности российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике.

В агентстве уточнили, что власти Великобритании будут заниматься тщательным мониторингом российского океанографического судна «Янтарь», которое, по словам главы минобороны Британии Джона Хили, располагается на границе территориальных вод Соединенного Королевства, к северу от побережья Шотландии.

В ответ посольство России в Лондоне призвало британские власти воздержаться от разрушительных действий и не усугублять кризисные явления.

