«Вся страна взбесилась»: Газманов восхитился вирусными танцами под свой хит

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 123 0

За 2 месяца около 200 миллионов человек приняли участие в народном соревновании «Танцуй как Газманов». Артист с интересом наблюдал за молодежью.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Челлендж «Танцуй как Газманов» привлек людей со всей России и не только

Два месяца вся Россия повторяет танцевальные движения за народным артистом РФ Олегом Газмановым и выкладывает свои версии выступления в интернет. О самых запоминающихся участниках челленджа «Танцуй как Газманов» корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам певец на концерте — всенародной площадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«За неполных два месяца около 200 миллионов человек поучаствовали в этом и посмотрели, и скачали. <…> Короче, вся страна взбесилась!» — отметил исполнитель.

Особенно запомнилась Газманову работа коллектива из Армении. Он подчеркнул, что они внесли в выступление свою индивидуальность, но это не испортило номер. Вспомнилась артисту и девушка, которая повторяла движения певца, скача на скакалке. Ее способности знаменитость назвал невероятными, так как он не понимает, как «она ухитряется» выполнять такое.

К интернет-соревнованию присоединились целые коллективы МЧС и медицинских работников.

Газманов уверен, что дело не только в силе социальных сетей, где челлендж и его участники завирусились, но и в том, что в последние годы на выступления певца приходят молодые люди.

«Последние три-четыре года, наверное, у меня как-то более омолаживается публика на моих концертах. Может быть, пожилые выбывают из игры, а я никуда не», — пошутил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Газманов о последних годах творчества.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году