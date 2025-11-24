«Вся страна взбесилась»: Газманов восхитился вирусными танцами под свой хит

Челлендж «Танцуй как Газманов» привлек людей со всей России и не только

Два месяца вся Россия повторяет танцевальные движения за народным артистом РФ Олегом Газмановым и выкладывает свои версии выступления в интернет. О самых запоминающихся участниках челленджа «Танцуй как Газманов» корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам певец на концерте — всенародной площадке «Ээхх, разгуляй!» от «Радио Шансон».

«За неполных два месяца около 200 миллионов человек поучаствовали в этом и посмотрели, и скачали. <…> Короче, вся страна взбесилась!» — отметил исполнитель.

Особенно запомнилась Газманову работа коллектива из Армении. Он подчеркнул, что они внесли в выступление свою индивидуальность, но это не испортило номер. Вспомнилась артисту и девушка, которая повторяла движения певца, скача на скакалке. Ее способности знаменитость назвал невероятными, так как он не понимает, как «она ухитряется» выполнять такое.

К интернет-соревнованию присоединились целые коллективы МЧС и медицинских работников.

Газманов уверен, что дело не только в силе социальных сетей, где челлендж и его участники завирусились, но и в том, что в последние годы на выступления певца приходят молодые люди.

«Последние три-четыре года, наверное, у меня как-то более омолаживается публика на моих концертах. Может быть, пожилые выбывают из игры, а я никуда не», — пошутил исполнитель.

