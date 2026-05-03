Трамп пообещал изучить переданный Ираном план по мирному урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ознакомится с планом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который получил от Ирана. Глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social, подчеркнув, что едва ли будет доволен содержанием документа.

«Скоро я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал американский лидер.

Иранский план состоит из 14 пунктов. По данным агентства Tasnim, исламская республика настаивает на решении ключевых вопросов в течение 30 дней, а также разморозке зарубежных активов и снятии санкций. Подчеркивается, что США предложили прекращение огня на два месяца, но Тегеран своим ответом сместил фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны.

Иранская сторона требует снятия блокады Ормузского пролива и разработки нового механизма регулирования судоходства, гарантий окончания военных действий, выплаты репараций и вывода Вооруженных сил США из прилегающих к республике районов. Тегеран готов к переговорам в Пакистане на следующей неделе, если Вашингтон примет план урегулирования. Прекращение огня было объявлено 8 апреля, однако прошедшие в Исламабаде встречи делегаций ни к чему не привели.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белый дом официально объявил о завершении военной операции против Ирана.

