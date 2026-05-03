Трамп пообещал изучить переданный Ираном план по мирному урегулированию

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Похоже, американский лидер заранее недоволен предложенными условиями перемирия, с которыми даже не ознакомился.

Трамп пообещал рассмотреть план урегулирования Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ознакомится с планом урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, который получил от Ирана. Глава Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social, подчеркнув, что едва ли будет доволен содержанием документа.

«Скоро я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал американский лидер.

Иранский план состоит из 14 пунктов. По данным агентства Tasnim, исламская республика настаивает на решении ключевых вопросов в течение 30 дней, а также разморозке зарубежных активов и снятии санкций. Подчеркивается, что США предложили прекращение огня на два месяца, но Тегеран своим ответом сместил фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны.

Иранская сторона требует снятия блокады Ормузского пролива и разработки нового механизма регулирования судоходства, гарантий окончания военных действий, выплаты репараций и вывода Вооруженных сил США из прилегающих к республике районов. Тегеран готов к переговорам в Пакистане на следующей неделе, если Вашингтон примет план урегулирования. Прекращение огня было объявлено 8 апреля, однако прошедшие в Исламабаде встречи делегаций ни к чему не привели.

Ранее, писал 5-tv.ru, Белый дом официально объявил о завершении военной операции против Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
3 мая
Lego против Голливуда: как короткие ролики стали оружием инфовойны США и Ирана
3 мая
Иран передал США план урегулирования конфликта из 14-ти пунктов
2 мая
«Это фарс»: сенатор США не верит в окончание войны с Ираном
2 мая
«Это чушь!» — Трамп отреагировал на недовольство американцев войной с Ираном
2 мая
ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
2 мая
Две ближневосточные страны выиграли от блокады Ормузского пролива
1 мая
Белый дом заявил, что война с Ираном закончена
1 мая
«Пентагон лжет»: Аракчи раскрыл, сколько США потратили на военную операцию
30 апр
Трамп «переименовал» Ормузский пролив в свою честь
29 апр
Путин провел телефонный разговор с Трампом: главные заявления
+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:28
Папа Римский лично назначит нового главу католической архиепархии в Москве
4:07
Первомай в ЕС: протесты из-за энергокризиса прошли в Европе
3:48
Трамп пообещал изучить переданный Ираном план по мирному урегулированию
3:27
Lego против Голливуда: как короткие ролики стали оружием инфовойны США и Ирана
3:06
В США планируют создать новое противобункерное ядерное оружие
2:48
От снегопадов к теплу: как перепады погоды влияют на здоровье

Сейчас читают

ВС РФ усилили наступление на нескольких участках фронта
Секрет идеальной стирки: как вернуть полотенцам мягкость и чистоту
Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео