Ролики в стиле Lego стали оружием инфовойны США и Ирана

Оголтелая поддержка Киева со стороны западных элит возвращается бумерангом, вот только бьет он не по тем, кто заварил эту кашу.

Тому пример — очередное, уже третье покушение на президента США Дональда Трампа. Похоже, он уже стал привыкать к этому, потому даже внешне, по крайней мере, не удивился, услышав выстрелы, в отличие от его всерьез встревоженной супруги Мелании. Для нее это было впервые.

Символично, что выстрелы прозвучали в том самом отеле Washington Hilton, на ступенях которого в 1981 году стреляли в Рональда Рейгана — кумира Трампа. И снова действовал полусумасшедший одиночка. Он приехал в отель заранее, остановился в номере над бальным залом, дождался, когда охрана расслабилась, и рванул по кратчайшему пути. В него стреляли пять раз и не попали. Но и он ни в кого не попал.

Нападавший — Коул Томас Аллен, 31 год, репетитор из Калифорнии. По описаниям соседей и родителей учеников — тихий, умный, немного замкнутый человек. Каковы мотивы? Он был недоволен политикой администрации и, в частности, тем, что Трамп свернул поддержку Украины. Аллен сам переводил деньги на ВСУ. По сути, он стал жертвой американской же пропаганды, которая методично рисовала Трампа буквально антихристом, недостойным ни своего поста, ни жизни.

Но здесь история делает неожиданный поворот. Потому что та же Америка, которая умеет создавать внутренних монстров из собственных граждан, вдруг оказывается в роли проигрывающей стороны в информационной войне с Ираном.

Речь идет о серии коротких роликов, где персонажи стилизованы под фигурки из конструктора Lego. Яркие образы, без слов, все понятно из действий персонажей. Вот она, сила нейросетей — оружия XXI века. «Известия» первое российское издание, поговорившее с одним из авторов Lego-роликов. По его словам, все авторы — студенты или только окончившие вуз молодые люди, которые решили так защищать свою страну.

«Lego — это универсальный язык. В анимационных продуктах Lego нет необходимости в озвучке, не требуется, чтобы персонажи говорили, поскольку сообщение передается через изображение. Кроме того, Lego — это нечто, что с детства закреплено в сознании западного зрителя, и это вызывает у него чувство ностальгии, связанное с этим», — рассказал представитель EXPLOSIVEMEDIA.

Удивительно, конечно, как страна, которая через Голливуд навязала свои ценности всему миру, страна, которая изобрела интернет и нейросети, проигрывает «на своем поле» тегеранским студентам. Впрочем, списывать Америку со счетов пока рано. У нее есть козыри.

