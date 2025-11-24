Стала известна причина смерти народного артиста РФ Виталия Мишле

Дарья Орлова
Его судьба была предрешена пять лет назад.

От чего умер Виталий Мишле

Фото: © РИА Новости

Причиной смерти Виталия Мишле стали осложнения после перенесенного удара

Причиной смерти народного артиста РФ Виталия Мишле стали осложнения после перенесенного 4–5 лет назад удара — инфаркта или инсульта. Об этом сообщили его близкие.

Знакомый Мишле рассказал в беседе с aif.ru, что после происшествия он больше не мог выходить на сцену, а ухудшение состояния постепенно давало о себе знать. Близкие Мишле не уточняли точный характер перенесенного удара, однако отметили, что именно его последствия существенно повлияли на здоровье артиста.

Виталий Мишле скончался 21 ноября в возрасте 84 лет. Дата его похорон пока не объявлена.

Мишле родился в 1941 году. После окончания Музыкального училища имени Гнесиных он был принят в труппу Московского театра оперетты. Среди его последних ролей — Луи Филипп в спектакле «Баядера», Пенижек в постановке «Графиня Марица» и Аполлон в «Орфее в аду». В 1978 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР «за значительный вклад в развитие искусства».

