Стала известна причина смерти народного артиста РФ Виталия Мишле

Причиной смерти Виталия Мишле стали осложнения после перенесенного удара

Причиной смерти народного артиста РФ Виталия Мишле стали осложнения после перенесенного 4–5 лет назад удара — инфаркта или инсульта. Об этом сообщили его близкие.

Знакомый Мишле рассказал в беседе с aif.ru, что после происшествия он больше не мог выходить на сцену, а ухудшение состояния постепенно давало о себе знать. Близкие Мишле не уточняли точный характер перенесенного удара, однако отметили, что именно его последствия существенно повлияли на здоровье артиста.

Виталий Мишле скончался 21 ноября в возрасте 84 лет. Дата его похорон пока не объявлена.

Мишле родился в 1941 году. После окончания Музыкального училища имени Гнесиных он был принят в труппу Московского театра оперетты. Среди его последних ролей — Луи Филипп в спектакле «Баядера», Пенижек в постановке «Графиня Марица» и Аполлон в «Орфее в аду». В 1978 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР «за значительный вклад в развитие искусства».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.