Созданный Маском департамент DOGE прекратил существование

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Он не проработал и года.

Что стало с созданным Маском департаментом

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Департамент государственной эффективности США (DOGE), созданный в январе текущего года по инициативе миллиардера Илона Маска, фактически прекратил свое существование. Об этом сообщило агентство Reuters.

Директор Управления кадровой службы США (Office of Personnel Management, OPM) Скотт Купор ответил журналистам, что ведомство больше не функционирует. По его словам, DOGE перестал быть единой структурой: часть его функций была передана OPM, а некоторые сотрудники перешли в новое подразделение National Design Studio, которое занимается улучшением дизайна правительственных сайтов.

Работа департамента завершилась примерно за восемь месяцев до окончания официального срока его деятельности.

Еще в апреле телеканал NBC News писал, что Маск собирается сократить свое участие в работе DOGE на фоне падения акций компании Tesla. Он предполагал, что его вовлеченность уменьшится уже с мая.

Позднее Маск говорил, что срок его полномочий как госслужащего подходит к завершению, однако выражал надежду, что DOGE со временем сможет укрепить позиции. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 30 мая стало последним днем работы Маска в американской администрации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.02
-1.71 90.56
-2.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Легенду «Спартака» Никиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище
18:28
План Трампа по урегулированию конфликта сократился с 28 до 19 пунктов
18:25
Мужчина был насмерть раздавлен коровой во время сна
18:15
«Мировая мафия!» — Захарова о западных СМИ
18:12
Учительница притворялась больной раком и инсценировала собственную смерть
18:10
США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
РСЗО «Град» уничтожил технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году