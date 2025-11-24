Созданный Маском департамент DOGE прекратил существование

Департамент государственной эффективности США (DOGE), созданный в январе текущего года по инициативе миллиардера Илона Маска, фактически прекратил свое существование. Об этом сообщило агентство Reuters.

Директор Управления кадровой службы США (Office of Personnel Management, OPM) Скотт Купор ответил журналистам, что ведомство больше не функционирует. По его словам, DOGE перестал быть единой структурой: часть его функций была передана OPM, а некоторые сотрудники перешли в новое подразделение National Design Studio, которое занимается улучшением дизайна правительственных сайтов.

Работа департамента завершилась примерно за восемь месяцев до окончания официального срока его деятельности.

Еще в апреле телеканал NBC News писал, что Маск собирается сократить свое участие в работе DOGE на фоне падения акций компании Tesla. Он предполагал, что его вовлеченность уменьшится уже с мая.

Позднее Маск говорил, что срок его полномочий как госслужащего подходит к завершению, однако выражал надежду, что DOGE со временем сможет укрепить позиции. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 30 мая стало последним днем работы Маска в американской администрации.

