СК и саперы начали изучение местности у колледжа в Старобельске после атаки ВСУ
В земле остались воронки, а вокруг здания обнаружили фрагменты кровли с характерными следами от осколков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Сотрудники Следственного комитета России и саперы обследуют территорию у Старобельского колледжа в ЛНР после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
На месте удара в земле остались воронки, а вокруг здания обнаружили фрагменты кровли, на которых видны характерные следы от осколков, и детали прилетевшего устройства.
Также журналист рассказал, что возле колледжа нашли сервопривод (электромеханическая система для точного управления параметрами движения механизма. — Прим. ред.). Предположительно, эта деталь могла быть частью устройства, которым был нанесен удар.
Атака на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа произошла в ночь на 22 мая. В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России о террористическом акте. По последним данным МЧС России, погибли 18 человек. Предварительно, под обрушившимися конструкциями могут находиться еще три человека.
Президент России Владимир Путин назвал удар по общежитию колледжа террористическим. Он отметил, что атака не была связана с военной инфраструктурой, так как в этом районе таких объектов нет.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что место обрушения общежития, где работают спасатели, повторно атаковали беспилотники.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, экс-советник конгресса США Джеймс Джатрас назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР намеренным.
