Загадочная инфекция неизвестного происхождения угрожает здоровью жителей США

Daily Mail: в США обнаружили инфекцию, которая угрожает здоровью жителей

В США зафиксирована вспышка опасной кишечной инфекции, вызванная неустановленным на данный момент источником. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) информировало в среду, что на текущий момент выявлено 16 подтвержденных случаев заражения бактерией Salmonella Typhimurium.

Специалисты ведомства подчеркивают чрезвычайную серьезность ситуации, так как точный продукт или место, послужившее началом распространения, до сих пор не определены.

Это означает, что под угрозой могут находиться люди в любом регионе страны. Данный штамм сальмонеллы особенно опасен из-за его высокой устойчивости к основным видам антибиотиков.

Ведомство уже начало работу по отслеживанию цепочек поставок и проводит опросы пациентов, чтобы сузить круг поиска.

Официальных распоряжений об отзыве каких-либо товаров с рынка пока не поступало, однако эксперты предупреждают, что реальное число заболевших может быть в десятки раз выше официальной статистики, так как многие не обращаются в медицинские учреждения.

Типичными признаками заражения являются лихорадка, диарея и острые боли в животе, которые обычно проявляются в период от 12 до 72 часов после употребления зараженной пищи.

В большинстве случаев здоровые взрослые справляются с болезнью за неделю, но для детей младше пяти лет, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом инфекция может стать смертельной, вызвав сепсис.

Ранее в этом году в США уже фиксировались подобные инциденты: один был связан с импортными дынями, другой — с популярными биологически активными добавками из порошка моринги.

Для профилактики медики настоятельно рекомендуют населению проводить тщательную термическую обработку продуктов, так как бактерия погибает при температуре выше 60 градусов Цельсия, а также регулярно дезинфицировать кухонные поверхности. В настоящий момент это единственная активная вспышка пищевого заболевания, находящаяся на контроле федеральных властей.

