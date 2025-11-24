Женщина пережила нападение медведя и раненая провела ночь в лесу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

В индийском штате Уттаракханд 50-летняя местная жительница чудом спаслась от хищника.

Женщина пережила нападение медведя и провела ночь в лесу

Фото: 5-tv.ru

Жительница индийского штата Уттаракханд чудом выжила после столкновения с медведем и провела тяжелую ночь одна в лесу. Как сообщает India TV News, нападение произошло в районе Чамоли, когда 50-летняя Рамэшвари Деви вышла заготовить траву для домашнего скота.

Хищник внезапно атаковал ее, нанеся серьезные ранения в область головы и лица. Несмотря на тяжелое состояние, женщина сумела отбиться и укрыться на крутом склоне оврага, где зверь не стал ее преследовать.

Добраться домой до наступления темноты она уже не могла — раны и сильная слабость вынудили ее остаться в лесу до утра. Обнаружили пострадавшую лишь на следующий день: спасатели услышали ее крики и нашли в укрытии. Женщину на носилках доставили в местный медпункт, оказали экстренную помощь и позже вертолетом переправили в клинику AIIMS в Ришикеше, где она сейчас проходит лечение.

После инцидента местные власти распорядились усилить патрулирование окрестных лесов в утренние и вечерние часы, чтобы снизить риск новых нападений диких животных на людей.

