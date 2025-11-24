«Предотвратить дальнейшие потери»: Трамп намерен завершить украинский конфликт

В Женеве 24 ноября с представителями Незалежной обсуждался план мирного урегулирования вопроса.
Фото: Reuters/Aaron Schwartz
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделали в Белом доме, комментируя итоги консультаций американской и украинской делегаций в Женеве.
«Они (госсекретарь Марко Рубио и его команда. — Прим. ред.) подчеркнули, что эта работа продиктована стремлением президента Трампа положить конец конфликту, унесшему жизни миллионов людей, и предотвратить дальнейшие потери при помощи прочного и осуществимого мира», — уточнили в Белом доме.
Переговоры в Женеве прошли 24 ноября. На встрече присутствовали представители США, Украины и Европы. По информации СМИ, в план мирного урегулирования конфликта, первоначально состоящего из 28 пунктов, были внесены изменения.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине. Он добавил, что за последние девять месяцев у США получилось понять некоторые моменты в этом вопросе, которые важны для российской стороны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?