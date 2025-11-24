«Предотвратить дальнейшие потери»: Трамп намерен завершить украинский конфликт

Александра Якимчук
В Женеве 24 ноября с представителями Незалежной обсуждался план мирного урегулирования вопроса.

Реакция США на переговоры с Украиной в Женеве

Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделали в Белом доме, комментируя итоги консультаций американской и украинской делегаций в Женеве.

«Они (госсекретарь Марко Рубио и его команда. — Прим. ред.) подчеркнули, что эта работа продиктована стремлением президента Трампа положить конец конфликту, унесшему жизни миллионов людей, и предотвратить дальнейшие потери при помощи прочного и осуществимого мира», — уточнили в Белом доме.

Переговоры в Женеве прошли 24 ноября. На встрече присутствовали представители США, Украины и Европы. По информации СМИ, в план мирного урегулирования конфликта, первоначально состоящего из 28 пунктов, были внесены изменения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рубио назвал Россию частью уравнения в мирном урегулировании на Украине. Он добавил, что за последние девять месяцев у США получилось понять некоторые моменты в этом вопросе, которые важны для российской стороны.

