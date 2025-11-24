Мошенники нашли способ незаконно получать выплаты по ОСАГО с помощью ИИ

Мошенники освоили искусственный интеллект для обмана с полисами ОСАГО. С помощью нейросетей они создают поддельные фотографии, якобы с места аварий, что позволяет преступникам незаконно получать выплаты по страховке.

Вдобавок сам текст заявления тоже составляет робот, активно используя отсылки к нормативным документам, что тоже сбивает с толку. Корреспондент «Известий» Линар Гиннатулин разбирался, как не попасть в ловушку.

Теперь, чтобы разыграть друга или родственника, не нужно ни актеров, ни фотошопа. Достаточно пары кликов в чате с нейросетью. Родителям присылают бездомного на их любимом диване, начальнику — снос здания или проверку налоговой. Казалось бы, безобидная забава, но в действительности это новая грань цифровой манипуляции, которая в чужих руках может привести к серьезным последствиям.

Варианты использования ограничены лишь фантазией. Одни заказывают еду, перед тем, как ее съесть, делают фотографию, просят ИИ «добавить» тараканов, чтобы требовать возврат денег с магазина. Другие редактируют фото автомобиля, дорисовывая вмятины и царапины, а затем используют эти снимки для фиктивных выплат по ОСАГО.

На платформах онлайн-объявлений даже появились предложения «разбить» машину на фотографии за несколько сотен рублей, часто для грузовиков и спецтехники — а это, по словам страховщиков, как раз указывает на мошеннические цели.

«Я думаю, вы согласитесь, сложно представить пранк, когда я хочу прислать разбитый автобус своему другу», — заявил начальник управления аналитики блока урегулирования убытков страховой компании Виктор Толстой.

Им способствуют и страховые сервисы: компании позволяют клиентам самостоятельно фотографировать повреждения для ускорения выплат. При этом специалисты уже умеют распознавать нейросетевой контент с помощью сервисов, обученных на больших базах реальных и сгенерированных изображений. Такие сервисы тоже работают на базе ИИ, поэтому могут ошибаться.

«Раньше как было: если есть какая-то фотография или какое-то изображение, это подтверждало факт, что это было. А сейчас будет развиваться какая-то цифровая гигиена», — добавил инженер по компьютерному зрению Никита Болдырев.

Пока нет четкого механизма определения такого контента, но власти уже начали действовать.

«Готовится к внесению второй антимошеннический пакет, где прописывается ответственность за применение искусственного интеллекта. Там будут прописаны серьезные сроки и штрафы», — сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Например, за мошенничество с использованием нейросети — штраф до 500 тысяч, либо лишение свободы до шести лет. Аналогичное наказание за вымогательство с помощью ИИ, только максимальный срок лишения свободы на год меньше. А вот за кражу денег со счета посредством искусственного интеллекта — лишение свободы до восьми лет и штраф 100 тысяч.

Бизнесмены тоже не сидят на месте и стараются свести потери к минимуму. В итоге страдает добросовестный покупатель.

«В цену продавцы начнут закладывать свои риски, а когда продавцы начинают закладывать риски в стоимость товара, потребители начинают обижаться на продавцов», — считает эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Борьба с мошенничеством на базе искусственного интеллекта — это вызов для всех: и для технологий, и для бизнеса, и для общества. Скоро этот вопрос решится, но пока, чтобы не стать жертвой, важно сохранять бдительность и не доверять всему увиденному в сети.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.